Dernier de Premier League, Wolverhampton prolonge son coach
Raymond Domenech est jaloux.
Comme souvent, Wolverhampton vit un début de saison galère. Quatre matchs, zéro victoire, zéro point au compteur et une place au fond de la charrette de Premier League. Un bilan nauséabond pour une équipe en grande difficulté , notamment défensivement avec ses 9 buts encaissés. Pourtant, la direction des Wolves a décidé de prolonger le contrat de son entraîneur Vitor Pereira. Ce jeudi soir, le Portugais a étonnement signé pour trois ans supplémentaires.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer