Dérapage raciste d’un commentateur argentin lors de France-Sénégal

Nouvel épisode de racisme décomplexé de la part des Argentins. A la mi-temps du match France-Sénégal, Pablo Giralt, le commentateur de la chaine DirecTV Sport s’est notamment illustré en surnommant la bande à Sadio Mané, « le Senegral » avant d’ajouter qu’il y avait « 0-0, pour le moment, dans cette confrontation entre deux pays africains » .

🚨🇦🇷🇫🇷🇸🇳 | BASADO: El relator argentino de DirecTV Sports se refirió a Senegal como "Senegral" y a Francia como país africano. pic.twitter.com/mMFi0CfAvk…

JPS pour SOFOOT.com