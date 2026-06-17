Dérapage raciste d’un commentateur argentin lors de France-Sénégal
Nouvel épisode de racisme décomplexé de la part des Argentins. A la mi-temps du match France-Sénégal, Pablo Giralt, le commentateur de la chaine DirecTV Sport s’est notamment illustré en surnommant la bande à Sadio Mané, « le Senegral » avant d’ajouter qu’il y avait « 0-0, pour le moment, dans cette confrontation entre deux pays africains » .
🚨🇦🇷🇫🇷🇸🇳 | BASADO: El relator argentino de DirecTV Sports se refirió a Senegal como "Senegral" y a Francia como país africano. pic.twitter.com/mMFi0CfAvk…
JPS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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