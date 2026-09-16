Déraillement en Normandie: la SNCF prévoit "plusieurs" semaines de travaux

Des grues relèvent une voiture d'un train qui a déraillé, à Cléon, en Seine-Maritime, le 16 septembre 2026 ( AFP / GUILLAUME SALIGOT )

Poteaux de caténaires arrachés, passage à niveau détérioré... La SNCF prévoit "plusieurs semaines" de travaux avant de pouvoir rétablir le trafic sur la ligne Rouen-Caen, après le déraillement du TER vendredi.

Deux grues de 250 tonnes et 200 opérateurs de la SNCF sont mobilisés depuis mardi pour relever et évacuer les six voitures du train qui a déraillé à Cléon, près de Rouen.

Si la phase de relevage doit durer environ une semaine, 200 personnes resteront encore sur le site pendant "plusieurs semaines", a déclaré Matthieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau, lors d'une visite de presse sur le chantier.

"Plusieurs poteaux de caténaires ont été arrachés, la voie et le passage à niveau ont été détériorés", a-t-il détaillé. Des installations de signalisation (câbles et appareillages) sont également endommagés.

Matthieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau, le 16 septembre 2026 à Cléon, en Seine-Maritime ( AFP / Guillaume SALIGOT )

"Des travaux extrêmement importants" sont à prévoir pour rétablir "dans les meilleurs délais" la circulation sur l'axe Rouen-Caen, "stratégique" pour la région Normandie, a ajouté M. Chabanel, estimant ce chantier à "plusieurs millions d'euros".

Les opérations sont "particulièrement complexes", selon SNCF Réseau.

Les trois voitures situées en queue de rame, moins endommagées par l'accident, seront évacuées sur leurs roues par le rail à l'aide d'une locomotive.

Les trois voitures de tête, qui ont subi les plus gros dégâts, seront transportées par les grues à très faible vitesse jusqu'à un passage à niveau situé à plusieurs centaines de mètres. Elles y seront chargées sur des porte-chars et convoyées par la route pour être mises à disposition de la justice.

Un morceau de rail présent sur la voie pourrait être à l'origine de l'accident, qui a fait 44 blessés, dont une jeune femme de 18 ans gravement touchée, selon le parquet. Les causes de la présence de cet objet restent pour l'instant inconnues et l'enquête se poursuit.