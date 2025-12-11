Depuis Oslo, Machado dit vouloir ramener le Nobel de la paix au Venezuela

(Actualisé avec déclaration de Machado)

Maria Corina Machado, cheffe de file de l'opposition politique vénézuélienne, a dit vouloir ramener le prix Nobel de la paix au Venezuela après être apparue jeudi matin à Oslo, où elle a salué des sympathisants rassemblés devant l'entrée de son hôtel, plusieurs heures après la cérémonie de remise du prix dans la capitale norvégienne.

"Je suis venue pour recevoir le prix au nom du peuple vénézuélien et je le ramènerai au Venezuela en temps voulu. Evidemment, je ne dirai pas quand ce sera", a-t-elle déclaré à des journalistes.

Visée depuis une décennie par une interdiction de voyage imposée par Caracas, l'ingénieure de 58 ans a quitté en secret le Venezuela - où elle vit dans la clandestinité depuis environ un an - pour se rendre à Oslo.

Maria Corina Machado a salué depuis un balcon du Grand Hotel d'Oslo, traditionnel lieu de séjour des lauréats des prix Nobel, des dizaines de personnes rassemblées pour fêter sa venue, qui avait officialisée quelques heures auparavant par le comité Nobel.

La foule a chanté l'hymne vénézuélien et agité des drapeaux du pays d'Amérique latine.

Par la suite, la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne est descendue dans la rue et a franchi les barrières placées devant l'hôtel pour embrasser les sympathisants qui avaient longuement patienté dans le froid pour pouvoir l'apercevoir.

Sa fille, Ana Corina Sosa Machado, avait accepté en son nom mercredi le prix Nobel de la paix, prononçant lors d'une cérémonie un discours préparé par Maria Corina Machado.

