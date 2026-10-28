Depuis les Etats-Unis, Bolsonaro dit être le dirigeant légitime du Brésil

(Actualisé avec lettre de Bolsonaro, change dateline)

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro a déclaré mercredi être le dirigeant légitime du Brésil, accusant le président Luiz Inacio Lula da Silva et la Cour suprême du pays de lui avoir volé sa victoire dans l'élection présidentielle à l'occasion d'un coup d'Etat.

Flavio Bolsonaro, qui a refusé de reconnaître sa défaite face à Lula au second tour de l'élection présidentielle dimanche et de remettre ses passeports comme lui demandait la Cour suprême en raison de l'enquête pour blanchiment d'argent dont il fait l'objet, a quitté le Brésil pour Miami, en Floride, où lui et sa famille ont reçu des visas de l'administration Trump.

Le candidat malheureux a remercié le président américain Donald Trump et son homologue argentin Javier Milei pour leur aide.

Dans une lettre initialement publiée sur X, Flavio Bolsonaro a revendiqué être le "président élu" avant de supprimer sa publication et de dévoiler une nouvelle version de sa missive dans laquelle il dit se considérer comme le "dirigeant" légitime du Brésil.

"Je veux dire, non seulement à mes 60 millions d'électeurs mais à tout le peuple brésilien, que je suis le dirigeant et que les criminels qui ont volé l'élection brésilienne font partie d'une organisation criminelle qui a instauré une tyrannie", écrit-il.

"Je veux être clair, je n'ai pas fui le Brésil", a-t-il ajouté. "J'ai quitté le Brésil, mais je n'ai pas abandonné le peuple brésilien."

Interrogé sur les déclarations du sénateur brésilien, le président Trump a dit refuser de commenter, se contentant de répéter avoir assisté à une "élection très étrange".

Flavio Bolsonaro n'a pas fourni de détails étayant ses accusations, alors que le scrutin n'a souffert d'aucune irrégularité, selon des observateurs internationaux.

Les services de Lula n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire, tout comme la cour fédérale électorale et la Cour suprême.

Le président américain Donald Trump s'est dit prêt, mercredi, à accueillir Flavio Bolsonaro aux Etats-Unis et un responsable du département d'Etat américain a déclaré qu'un visa lui serait délivré.

Le frère cadet de Flavio Bolsonaro, Eduardo, vit en Floride, où s'était également réfugié leur père Jair après avoir refusé de reconnaître sa défaite contre Luiz Inacio Lula da Silva à l'élection présidentielle de 2022.

L'ancien militaire et président d'extrême droite a été condamné pour tentative de coup d'Etat à son retour au Brésil et purge une peine de 27 ans d'emprisonnement.

Flavio Bolsonaro, qui perdra son immunité à l'expiration de son mandat de sénateur en février, avait affirmé lundi n'avoir "jamais songé à quitter le pays". "Je remettrai mes passeports et me défendrai face à cette mascarade, qui constitue une tentative manifeste de m'intimider", avait-il dit.

(Gabriel Stargardter, avec la contribution d'Alexandra Valencia à Quito, Gabriel Araujo à Sao Paulo, Maximilian Heath à Buenos Aires; Jean-Stéphane Brosse et Zhifan Liu pour la version française)