Dépenses de défense : les exigences de Donald Trump couteraient 200 milliards d'euros par an à l'Allemagne, selon Olaf Scholz

En 2024, les dépenses militaires allemandes ont atteint pour la première fois la barre des 2% du PIB, une règle fixée par l'Otan en 2014.

Olaf Scholz à Cologne, en Allemagne, le 9 janvier 2025. ( AFP / INA FASSBENDER )

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est opposé jeudi 9 janvier a l'exigence de Donald Trump de voir les États membres de l'Otan accroître leurs dépenses de défense à 5% du PIB . Une telle mesure représenterait 40% du budget fédéral, selon le ministre de la Défense.

"Je trouve préférable de se concentrer sur la voie que l'Otan a convenue depuis longtemps" , a également déclaré Olaf Scholz au média Focus online, alors que les règles actuelles de l'Otan prévoient que les membres consacrent au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires.

Selon les calculs du chancelier, passer à l'objectif avancé par Trump impliquerait de consacrer annuellement 200 milliards d'euros aux dépenses de défense , à comparer au budget fédéral d'environ 490 milliards prévu pour 2025. "C'est beaucoup d'argent", a commenté Olaf Scholz à Focus online.

Les 2% atteints pour la première fois

En 2024, les dépenses militaires allemandes ont atteint pour la première fois la barre des 2% du PIB, une régle fixée par l'Otan en 2014 dans la foulée de l'annexion de la Crimée par la Russie. C'est notamment dû à un fonds spécial de 100 milliards d'euros décidé par Olaf Scholz quelques jours après le début de la guerre en Ukraine en février 2022, pour réarmer le pays et moderniser sa défense.

Mais une fois cette enveloppe épuisée, l'Allemagne devra trouver des milliards supplémentaires pour maintenir le niveau des dépenses de défense allemandes à 2% du PIB.

"L'Allemagne doit faire plus pour la sécurité, cela ne fait aucun doute", a souligné Olaf Scholz à Focus. "Et nous devrons assurer cela à l'avenir et de manière durable. C'est un changement vraiment massif par rapport au passé", a ajouté le chef de gouvernement allemand, qui espère être réélu à l'issue des législatives du 23 février.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, estime également irréaliste la part de 5% du PIB qui représenterait "environ 40%" du budget fédéral de l'Allemagne. "Je ne sais pas quel pays pourra se le permettre", a-t-il ajouté, jugeant préférable de se concentrer sur les objectifs de l'Otan en matière de capacités militaires.