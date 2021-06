Départementales : un candidat RN fait disparaître ses propres affiches

Depuis le 31 mai, les affiches de campagne pour les élections régionales et départementales ont fleuri un peu partout dans les communes de France. Jusque-là, rien de très anormal. Et, comme à chaque campagne électorale, certaines de ces affiches finissent par être détournées, vandalisées, voire arrachées. Cela a notamment été le cas à Cap-d'Ail, petite commune des Alpes-Maritimes. Les affiches du candidat du Rassemblement national pour le canton de Beausoleil, Mickaël Rosellini, ont pris un sacré coup, rapportait Nice-Matin, lundi 7 juin.

Toutefois, le plus surprenant est qu'il semble que ce soit le candidat lui-même, conseiller d'opposition dans la ville, qui a décidé de les arracher ! Il a ainsi été surpris, sur des images de vidéosurveillance, dimanche 6 juin, en train de déchirer ses propres affiches de campagne apposées sur les panneaux de la commune situés à la mairie et sur un parking. Le quotidien régional indique que le maire de Cap-d'Ail, Xavier Beck, lui-même candidat aux élections des 20 et 27 juin prochains, a décidé de déposer une plainte auprès de la gendarmerie.

Une « erreur de communication »

Rappelant que l'article 17 de la loi du 29 juillet 1881 punit, d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe, toute personne qui aurait « enlevé, déchiré, recouvert ou altéré » ces affiches de campagne, l'édile a indiqué que la police municipale avait examiné les

... Lire la suite sur LePoint.fr