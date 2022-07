Demorand – Réintégration des soignants non vaccinés, point de discorde

C'est une sacrée épine dans le pied du gouvernement que la Haute Autorité de la santé (HAS) a enlevée en publiant son avis sur le maintien de l'obligation vaccinale des professionnels et personnels de santé. Cet avis rendu à la suite de la saisine du ministre de la Santé, François Braun, ferme la parenthèse d'une discussion houleuse entre les partisans de la réintégration des soignants non vaccinés et leurs opposants.

Comme souvent depuis le début de la pandémie, les échanges ont été passionnés entre les « pour » et les « anti », et certaines prises de position ont été plutôt inattendues. Antoine Flahault, épidémiologiste très présent dans les médias depuis mars 2020, a ainsi jeté le premier pavé dans la mare sur Twitter le 20 juillet dernier, prônant la réintégration des soignants non vaccinés au motif que leur suspension ne serait plus fondée scientifiquement. Pour Antoine Flahault, le vaccin ne réduit pas suffisamment les contaminations avec les nouveaux variants pour justifier scientifiquement l'exclusion des praticiens de santé non vaccinés. En outre, il craint que cela crée un précédent questionnable car cela reviendrait à sanctionner des fonctionnaires pour leur comportement passé qu'il juge, cependant, irresponsable.

Covid-19 : les non-vaccinés majoritaires en réanimation, vraiment ? Le professeur Yonathan Freund, urgentiste à l'AP-HP, a emboîté le pas et s'est prononcé lui aussi pour la

... Source LePoint.fr