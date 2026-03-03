Éric Chelle s'explique sur la rumeur qui l'envoyait à l'OM

Le vrai du faux est enfin démêlé. Éric Chelle, actuel sélectionneur du Nigeria, a vu son nom cité sur le banc de l’Olympique de Marseille pour succéder à Roberto De Zerbi . Une rumeur dont il a été accusé d’être à l’origine afin de faire pression sur la fédération nigériane pour sa prolongation de contrat. il a clarifié la situation ce lundi.

Dans un entretien accordé à Canal+ Afrique, l’entraîneur des Super Eagles dément cette charge à son encontre : « Je n’ai jamais été en contact avec l’OM. S’il y a eu des contacts avec mon agent, il faudrait lui demander » , déclare l’ex-défenseur du RC Lens.…

CT pour SOFOOT.com