Delta Air Lines: résultats conformes aux attentes au 1T, souligne les "incertitudes économiques"

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a publié mercredi des résultats pour le premier trimestre conformes aux attentes des analystes, revoyant toutefois ses prévisions à la baisse pour le deuxième trimestre face à "un environnement de croissance ralentie".

Entre janvier et mars, Delta a réalisé un chiffre d'affaires de 12,98 milliards de dollars (+3,3% sur un an) et dégagé un bénéfice net de 240 millions de dollars, contre 37 millions un an plus tôt.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur de référence des marchés, le bénéfice net ressort à 46 cents, en légère augmentation par rapport à la même période en 2024 (+2%).

Delta a vu son chiffre d'affaires augmenter à la fois dans le transport de passagers et dans ses activités de fret. La compagnie aérienne a aussi bénéficié d'un carburant en moyenne moins cher qu'un an plus tôt.

Ces résultats sont globalement conformes aux attentes, même si le consensus des analystes de FactSet anticipait un bénéfice net par action inférieur, à hauteur de 38 cents.

"Bien que le premier trimestre se soit déroulé différemment des prévisions initiales, nous avons dégagé une rentabilité solide, stable par rapport à l'année précédente, qui devrait nous placer en tête du secteur", a assuré Ed Bastian, patron de la compagnie, cité dans le communiqué.

Delta avait abaissé début mars ses prévisions pour le premier trimestre en raison d'une baisse de la confiance des consommateurs et d'une "mollesse" de la demande aux Etats-Unis.

Mercredi, l'entreprise a annoncé faire de même pour le deuxième trimestre, évoquant "un contexte d'incertitude économique généralisée autour du commerce mondial" et "un environnement de croissance ralentie".

"Compte tenu du manque de clarté économique", Delta estime qu'il est en revanche trop tôt pour revoir ses prévisions pour l'année entière.

Sur l'année 2025, Delta entend se désendetter de 3 milliards de dollars.

Dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action de la companie prenait 1,03%.