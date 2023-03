"Déloyal" : Yaël Braun-Pivet met en garde les députés de la majorité qui seraient tentés de ne pas voter la réforme des retraites

"La présidente du groupe prendra les décisions qui s'imposent" à l'encontre des députés récalcitrants.

Yaël Braun-Pivet à Paris, le 28 février 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

La majorité doit resserrer les rangs autour du projet de réforme des retraites, selon la présidente (Renaissance) de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui a mis en garde les députés de son groupe qui seraient tentés de voter contre.

"Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui nous devons être soudés et nous devons tous dans la majorité voter cette réforme", a déclaré sur franceinfo Yaël Braun-Pivet, interrogée sur une possible exclusion des députés du groupe Renaissance récalcitrants. Si ce n'est pas le cas, s'agissant des députés Renaissance, "la présidente du groupe (Aurore Bergé) à travers le bureau et ses instances prendra les décisions qui s'imposent ", a-t-elle ajouté, sans plus de précisions.

"Aucune voix de manquera"

Face aux doutes de quelques députés Renaissance dans l'aile gauche de la majorité, notamment de l'ex-ministre Barbara Pompili qui ne veut pas voter en faveur de la réforme, Aurore Bergé a assuré qu'"aucune voix ne manquera" au texte dans son groupe, certains interprétant ses propos comme des menaces d'exclusion.

Ne pas approuver cette réforme "serait un geste qui serait déloyal vis-à-vis de notre majorité et vis-à-vis des Français parce que cette réforme est indispensable et nécessaire", a martelé Yaël Braun-Pivet.

Le Sénat a accéléré dans la nuit de mardi à mercredi l'examen du report de l'âge de départ à 64 ans, mesure phare de la réforme, après une journée de "mobilisation historique". L'exécutif compte sur l'adoption du texte par le Sénat d'ici dimanche et envisage "un vote le 16 mars" dans les deux chambres.