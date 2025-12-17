Delhi restreint les véhicules et la fréquentation des bureaux pour tenter de réduire la pollution

par Tanvi Mehta

Les autorités de Delhi, la capitale de l'Inde, ont mis en place des mesures strictes mercredi pour tenter de réduire la pollution, notamment en interdisant les véhicules non conformes aux dernières normes de contrôle des émissions et en réglementant la fréquentation des bureaux privés et publics.

L'indice de qualité de l'air dans la région de Delhi, qui compte 30 millions d'habitants, se situe depuis quelques jours dans la catégorie "sévère", franchissant souvent la barre des 450.

En outre, un brouillard peu profond dans certaines parties de la ville a réduit la visibilité, ce qui a affecté les vols et les trains.

Cette situation a incité la Commission pour la gestion de la qualité de l'air à invoquer samedi la quatrième étape, le niveau le plus élevé, du plan d'action de réponse graduée pour Delhi et les zones environnantes.

Ces mesures interdisent l'entrée des vieux camions diesel dans la ville, suspendent les travaux de construction, y compris les projets publics, et imposent la scolarisation hybride.

Kapil Mishra, ministre du gouvernement local, a annoncé mercredi que tous les bureaux privés et gouvernementaux de la ville fonctionneraient avec un taux de présence de 50%, les autres travaillant à domicile, à quelques exceptions près.

En outre, tous les employés du bâtiment enregistrés, dont beaucoup gagnent un salaire journalier, recevront une compensation de 10.000 roupies (93,86 euros) en raison de l'interdiction, a dit Kapil Mishra lors d'une conférence de presse à Delhi.

(Tanvi Mehta, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)