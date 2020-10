Déjeuner de retrouvailles entre Nicolas Sarkozy et François Fillon

Depuis plus de trois ans, le 20 avril 2017, veille du premier tour de la dernière présidentielle, François Fillon et Nicolas Sarkozy ne s'étaient pas parlé. À peine s'étaient-ils croisés dans des moments solennels, comme les hommages à Simone Veil, Jean d'Ormesson ou Arnaud Beltrame, ou lorsqu'ils assistaient aux obsèques de Jacques Chirac, toujours entourés d'autres présidents et Premiers ministres.

Mais selon Paris Match, cette distance froide et muette a pris fin le 15 octobre dernier. François Fillon répondait alors à l'invitation spontanée de Nicolas Sarkozy, dans ses bureaux, à un déjeuner de retrouvailles. Dans l'entourage de l'un comme dans celui de l'autre, tout le monde confirme une entente cordiale. « Cela s'est très bien passé dans une ambiance détendue », affirme-t-on côté Sarkozy. « Un bon moment, Nicolas a été charmant », confirme le clan Fillon qui déclare même que « Sarko a été sympa avec François comme s'il ne s'était rien passé depuis toutes ces années ».

Sarkozy et Filon, « bien seuls » face à la justice

Pourtant, comme le rappelle Paris Match, les tensions avaient éclaté en 2016 quand François Fillon a été soupçonné d'avoir exercé des pressions auprès de Jean-Pierre Jouyet, proche du président Hollande, pour accélérer les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy à l'aube de la

