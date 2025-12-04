 Aller au contenu principal
Steve Mandanda remporte un tournoi de padel avec son ancienne doublure
Steve Mandanda remporte un tournoi de padel avec son ancienne doublure

Steve Mandanda remporte un tournoi de padel avec son ancienne doublure

Les deux font la paire.

Après avoir passé deux années ensemble au Stade rennais, Steve Mandanda et Gauthier Gallon ont gardé une certaine complicité. Le second avait fait partie de ceux qui avaient poussé le champion du monde à entrer au jeu au Vélodrome, en mai dernier, pour ce qui avait été (sans qu’il ne le sache encore) le dernier match de sa carrière, pour recevoir une ovation de son ancien public.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
