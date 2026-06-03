 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Déficits : Paris, Berlin et Rome attendent le verdict de Bruxelles
information fournie par AFP 03/06/2026 à 07:40

Bruxelles présente mercredi ses évaluations bugétaires pour les pays de l'UE, mis à l'épreuve par la hausse des dépenses militaires et les répercussions du conflit au Moyen-Orient ( AFP / JOEL SAGET )

Bruxelles présente mercredi ses évaluations bugétaires pour les pays de l'UE, mis à l'épreuve par la hausse des dépenses militaires et les répercussions du conflit au Moyen-Orient ( AFP / JOEL SAGET )

Bruxelles présente mercredi ses évaluations des performances budgétaires des pays européens, dont les finances sont mises à l'épreuve par la hausse des dépenses militaires et les répercussions du conflit au Moyen-Orient. Voici les recommandations les plus attendues :

- France: future championne des déficits?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à Paris le 28 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à Paris le 28 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Confrontée à un recul de l'activité économique au premier trimestre, qui ravive les craintes de récession, la France espère néanmoins maintenir son déficit à 5% cette année, même si elle a dû annoncer des aides pour atténuer l'impact des prix du pétrole sur certaines professions.

Mais selon les projections de Bruxelles, le trou dans les finances publiques pourrait, "à politique inchangée", s'envoler à 5,7% en 2027, année de l'élection présidentielle française.

Si de nouvelles économies n'étaient pas mises en oeuvre, la France enregistrerait le déficit le plus élevé de toute la zone euro l'an prochain, d'après ces mêmes prévisions.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu, plongé dans la préparation du projet de budget pour 2027, promet lui de tenir ses engagements européens et entend ramener le déficit public sous les 3% du PIB en 2029.

- Allemagne: l'ancien bon élève échappera-t-il à un blâme?

Le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin en Allemagne le 2 juin 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

Le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin en Allemagne le 2 juin 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

Le chancelier Friedrich Merz a fait assouplir les règles constitutionnelles limitant strictement le recours à la dette, pour pouvoir financer un plan de relance de l'économie.

Combiné à un plan de réarmement massif, cela devrait entraîner un dérapage du déficit à 3,7% cette année et 4,1% l'an prochain, selon les prévisions de la Commission européenne.

Mais Bruxelles a jusqu'ici épargné à Berlin, longtemps un pays modèle en matière de respect du cadre budgétaire européen, l'humiliation d'une procédure pour déficit excessif.

En effet, le dérapage du déficit allemand est en grande partie lié à la hausse des dépenses militaires, pour lesquelles des exceptions aux règles sont prévues.

Une position qui avait été confirmée par la Commission en novembre, lors de sa précédente évaluation des trajectoires financières des Etats membres.

- Italie: un retour dans les clous retardé

La Première ministre italienne Giorgia Meloni le 22 mai 2026 à Rome en Italie ( AFP / Tiziana FABI )

La Première ministre italienne Giorgia Meloni le 22 mai 2026 à Rome en Italie ( AFP / Tiziana FABI )

Près de 15 ans après la crise de la dette italienne, le gouvernement de droite et d'extrême droite dirigé par Giorgia Meloni comptait ramener son déficit sous la barre des 3% du PIB en 2025.

Cela lui aurait permis de sortir de la procédure pour déficit excessif, mais un ralentissement de l'économie en fin d'année dernière a contrecarré ces espoirs. L'Italie a enregistré en fin de compte un déficit de 3,1% l'an dernier, et prévoit désormais de revenir dans les clous cette année, en le ramenant à 2,9%, comme le prévoit aussi Bruxelles.

Tout en affichant sa détermination à respecter le cadre européen, le gouvernement de Giorgia Meloni a rouvert un débat sur ces règles, qui avaient été nettement assouplies en 2024 pour exclure la plupart des dépenses militaires.

L'Italie voudrait encore plus de flexibilité, pour aider les Etats à financer des mesures de soutien en lien avec le conflit au Moyen-Orient. Mais la Commission refuse jusqu'ici, plaidant que les règles actuelles offrent déjà des marges de manoeuvre accrues.

- Bulgarie: une entrée difficile dans la zone euro

Le pays, qui vient tout juste d'adhérer à la zone euro (il a adopté la monnaie unique le 1er janvier) pourrait être aussitôt placé sous procédure pour déficit excessif.

Un cadeau de bienvenue qui ne devrait pas surprendre le nouveau premier ministre bulgare, Roumen Radev.

Ce dernier, qui vient de prendre ses fonctions, a lui-même annoncé avoir hérité d'une situation budgétaire très dégradée.

Bruxelles prévoit que le déficit budgétaire bulgare, qui a atteint 3,5% du PIB l'an dernier, grimpera à 4,1% cette année et 4,3% en 2027.

Budget France
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la compagnie aérienne Air France à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle
    Air France-KLM dit être en mesure de transporter tous ses clients cet été
    information fournie par Reuters 03.06.2026 07:39 

    ‌Air France, KLM et ​Transavia, compagnies d'Air France-KLM, seront en mesure de transporter ​tous leurs clients cet été, ​a déclaré mercredi ⁠le transporteur franco-néerlandais, qui ‌dit préparer "activement" la période estivale, dans un ​contexte ‌de hausse des ... Lire la suite

  • La campagne "Made in Mexico" vise à contrebalancer les menaces de tarifs douaniers de Trump
    Les USA envisagent des droits de douane de 10% contre des dizaines de pays, citent du travail forcé
    information fournie par Reuters 03.06.2026 07:37 

    L'administration du président américain Donald Trump envisage d'imposer ‌des droits de douane supplémentaires de 10% ou 12,5% sur les importations en provenance de 60 économies ​auxquelles elle reproche de ne pas lutter efficacement contre le commerce de biens ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : L'indécision domine
    DASSAULT SYSTEMES SA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 03.06.2026 07:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.06.2026 06:00 

    * INDITEX ITX.MC publiera ses résultats financiers avant l'ouverture des marchés. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA tient ce mercredi son assemblée générale. * RENAULT RENA.PA a annoncé mardi avoir émis avec succès des obligations pour 750 millions d'euros, venant à échéance ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank