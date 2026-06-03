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Ordinateur quantique: la start-up Quobly lève 115 millions d'euros
information fournie par Boursorama avec AFP 03/06/2026 à 08:25

La start-up française Quobly, qui travaille au développement d'un ordinateur quantique, a annoncé mercredi avoir réalisé une levée de fonds à hauteur de 115 millions d'euros.

( POOL / LUDOVIC MARIN )

( POOL / LUDOVIC MARIN )

Ce financement doit permettre "d’accélérer l'industrialisation de ses ordinateurs quantiques sur silicium et de commercialiser son premier produit d'ici fin 2026", a indiqué l'entreprise.

"Avec la levée, on va tripler nos effectifs dans les deux ans qui viennent", a ajouté auprès de l'AFP Maud Vinet, cofondatrice et directrice générale de cette structure qui compte actuellement une centaine d'employés.

Le développement de l'ordinateur quantique, dans lequel sont lancées de nombreuses entreprises françaises et internationales, doit permettre à terme d'atteindre des puissances de calcul colossales, et de réaliser des opérations jusque-là impossibles pour les supercalculateurs actuels.

Quobly, créée en 2019 et issue des recherches de deux instituts, le CEA et le CNRS, a pour particularité de développer un ordinateur quantique en se basant sur les mêmes procédés de fabrication que ceux de la microélectronique classique.

D'après l'entreprise, ce choix devrait notamment lui permettre un développement rapide et économe, car la fabrication de son ordinateur pourra s'effectuer sur les mêmes lignes de production que les composants déjà utilisés dans l'informatique.

Après une mise à disposition des capacités de calcul de son ordinateur sur le cloud fin 2026, la start-up souhaite déployer des machines physiques chez ses clients en 2027.

Plusieurs groupes industriels français, dont le spécialiste des semi-conducteurs STMicroelectronics, les entreprises Air Liquide, Soitec, et la banque publique d'investissement BpiFrance, font partie des investisseurs qui ont participé à cette levée de fonds.

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