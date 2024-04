Déficit public : "Il faut sortir de l'illusion que c'est la croissance qui va régler notre problème", demande le gouverneur de la Banque de France

"Nous avons la dépense publique la plus élevée, mais ne voulons pas de l'impôt pour la financer", a souligné le gouverneur, qui appelle France à sortir "de ses contradictions".

François Villeroy de Galhau à Davos, en Suisse, le 16 janvier 2024. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a demandé lundi 22 avril que la France propose des "solutions crédibles" pour redresser les comptes publics, appelant à ne plus attendre le retour de la croissance pour "régler notre problème".

"Les agences de notation comme nos partenaires européens et la Cour des comptes ne sont plus les seuls à souhaiter des solutions crédibles,a-t-il estimé dans un entretien accordé aux Échos. La France touche la limite de ses contradictions. Nous avons la dépense publique la plus élevée, mais ne voulons pas de l'impôt pour la financer."

"Il faut sortir de l'illusion récurrente que c'est la croissance qui va par conséquent régler notre problème de déficits publics, a-t-il insisté. Résultat : depuis trente ans, la France a plus de dette que la moyenne européenne et moins de croissance !"

Selon le gouverneur, le premier levier de réduction des déficits doit être la dépense publique. "Le problème spécifique de la France, c'est que le même modèle social -auquel je crois- nous coûte nettement plus cher qu'aux autres pays européens. Alors qu'il y a trente ans, notre dépense publique était à peu près au même niveau que l'Allemagne et la moyenne européenne, elle a atteint 58 % du PIB contre 48 % chez nos voisins en 2022" a souligné François Villeroy de Galhau.

Maîtriser la dépense publique

Pour faire face à ce défi, "il ne s'agit pas pour cela de décréter l'austérité et une baisse générale des dépenses publiques : l'objectif devrait être de les stabiliser enfin en volume", selon lui.

Interrogé sur la pertinence de réduire les déficit alors que la France connaît une passe difficile au niveau de la croissance économique, le gouverneur a dénoncé : "Dans notre pays, cela fait quarante ans que ce n'est jamais le moment de maîtriser la dépense publique !" Et de souligner l'amélioration attendue de la conjoncture économique : "première baisse début juin" des taux directeurs de la BCE et désinflation, notamment.

Interrogé sur les mesures annoncées par le gouvernement pour réduire le déficit public, François Villeroy de Galhau a insisté sur la nécessité sur la maîtrise de la dépense publique : c'est "notre premier sujet". L'augmentation des impôts "n'est pas un élément central de la solution" , a-t-il estimé. "Mais il ne faut pas exclure à titre complémentaire des mesures fiscales ciblées. Notre pays n'a pas les moyens de faire de nouvelles baisses d'impôt non financées."

"Et sans toucher au taux de l'impôt, il serait envisageable d'élargir l'assiette de certains impôts sur les ménages et les entreprises, de revoir sans tabou certaines 'niches'", a assuré le gouverneur.