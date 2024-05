Déficit : face aux doutes du FMI, Bruno Le Maire promet de faire "tout ce qui sera nécessaire" pour revenir vers les 3% du PIB

Dans des prévisions moins optimistes que celles de l'exécutif, le Fonds monétaire international (FMI) a appelé le gouvernement à de "nouvelles mesures" d'économies dès 2024 afin d'éviter un dérapage des finances publiques.

Après l'appel du FMI, Bruno Le Maire, a déclaré jeudi 23 mai qu'il ferait "tout ce qui sera nécessaire" pour réduire le déficit public de la France à moins de 3% du PIB en 2027.

"Nous ferons tout ce qui sera nécessaire pour revenir sous les 3% de déficit public en 2027" , a déclaré le ministre de l'Economie et des finances à des journalistes, réagissant à un rapport du Fonds monétaire international (FMI) qui incite la France à de "nouvelles mesures" d'économies et qui, selon le ministre, "valide intégralement la stratégie économique et financière du gouvernement". L'exécutif prévoit notamment un effort budgétaire de 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2024, puis encore 20 milliards en 2025.

Doutes sur la trajectoire du déficit

Dans ses conclusions après une mission en France, le FMI juge que "de nouvelles mesures de consolidation budgétaire sont recommandées à moyen terme en commençant dès 2024, afin de ramener la dette sur une trajectoire descendante". L'institution table par ailleurs sur un déficit public de 4,5% du PIB en 2027, "nettement supérieur" aux 2,9% prévus par le gouvernement.

Cette différence tient, selon l'organisation internationale, au fait que "les principales mesures de revues et d'économies en dépenses qui sous-tendent l'ajustement prévu restent à identifier".

Les prévisions à court terme de l'institution de Washington ne tiennent toutefois pas compte des dernières annonces du gouvernement, qui a affirmé en avril miser sur un objectif "réaliste et ambitieux" pour repasser sous la limite de déficit fixée par Bruxelles.