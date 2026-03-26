Défense : les pays de l'Otan ont augmenté leurs dépenses militaires de 20% en 2025

Tous sont désormais au-dessus de l'objectif visant à consacrer au moins 2% de leur Produit intérieur brut.

( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les 32 membres de l'Otan ont augmenté leurs dépenses militaires de 20% en 2025 par rapport à l'année précédente, selon le rapport annuel de l'Alliance publié jeudi 26 mars.

En 2025, les Alliés "ont investi un total de 574 milliards de dollars dans la défense , soit une augmentation de 20% en termes réels par rapport à 2024 ", a souligné ce rapport. Et tous sont désormais au-dessus de l'objectif visant à consacrer au moins 2% de leur Produit intérieur brut (PIB) à des dépenses militaires, objectif fixé en 2014 pour l'horizon 2024.

Depuis, sous la pression de Donald Trump, l'Otan s'est fixé l'an dernier, lors du sommet de La Haye, un nouvel objectif: 3,5% de dépenses militaires d'ici 2035 ainsi que 1,5% consacré à des dépenses liés à la sécurité, soit un total de 5%.

La France stable

Trois pays seulement ont atteint l'an dernier l' objectif des 3,5% : la Pologne, la Lettonie et la Lituanie . L'autre pays balte, l'Estonie en est très proche, ainsi que la Norvège.

Tous les pays de l'Otan ont augmenté leurs dépenses militaires l'an dernier, mais trois d'entre eux ont vu légèrement baisser la part consacrée à ces dépenses par rapport à leur PIB. Les États-Unis sont passés de 3,30% en 2024 à 3,19% l'an dernier, la République tchèque de 2,07% à 2,01% et la Hongrie de 2,21% à 2,07%. La France est restée stable à 2,05% en 2025 contre 2,04% l'année précédente.

L'Espagne, le Portugal, le Canada, la Belgique ont atteint à la décimale près l'objectif de 2%.

"Je m'attends à ce que les Alliés, lors du prochain sommet de l'Otan à Ankara (en juillet), montrent qu'ils sont engagés sur une voie claire et crédible vers les 5%" , a rappelé le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte dans l'introduction de ce rapport.