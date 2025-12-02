Défense : les longs débats sur le budget repoussent l'actualisation de la Loi de programmation militaire à début 2026

Cette mise à jour de la "LPM", clé de voute financière des forces armées françaises, doit être menée en raison des rallonges budgétaires voulues par Emmanuel Macron, s'élevant à 3,5 milliards d'euros en 2026 et 3 milliards en 2027.

L'actualisation annoncée de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-230 sera présentée au Parlement "au premier trimestre 2026" et non plus d'ici la fin de l'automne comme prévu initialement, a annoncé mardi 2 décembre la ministre des Armées Catherine Vautrin. En cause : les débats à rallonge sur le budget 2026, et leurs effets sur le calendrier parlementaire.

"Les textes budgétaires prennent beaucoup de temps et donc l'actualisation de la loi de programmation militaire se passera au premier trimestre de 2026", a-t-elle déclaré sur TF1 . L'actualisation de la LPM, qui prévoit 413 milliards d'euros pour les armées entre 2024 et 2030, est rendue nécessaire par une rallonge budgétaire supplémentaire souhaitée par le président Emmanuel Macron de 3,5 milliards d'euros en 2026 et d'une autre de 3 milliards en 2027. Le projet de budget pour 2026, qui reflète cette "surmarche" de 3,5 milliards d'euros pour la défense, s'élève à 57,1 milliards d'euros, en hausse de 13%.

"L'Europe se réarme. La situation mondiale est une situation qui a beaucoup changé. Les dividendes de la paix sont terminés. Augmenter le budget (...) nous le faisons évidemment pour augmenter notre sécurité, pour quelque part montrer que la France est capable de se défendre" , a fait valoir la ministre. Des débats suivis de votes auront lieu à l'Assemblée nationale le 10 décembre sur ce budget défense, "qui est le seul budget en augmentation importante présenté dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2026", a rappelé Mme Vautrin.

"Améliorer l'équipement" des forces armées au plus vite pour être prêt à l'engagement sur le terrain

Ces débats font partie des discussions parlementaires thématiques voulues par le Premier ministre Sébastien Lecornu sur des sujets jugés prioritaires face au "blocage" sur le budget au Parlement. Il s'agit de débats en vertu de l'article 50-1 de la Constitution, suivis d'un vote non contraignant pour l'exécutif.

Le projet de budget défense 2026 prévoit notamment une hausse de 10%, à 6,5 milliards d'euros, d es crédits d'entretien des matériels afin d'accroître leur disponibilité. Il prévoit aussi "d'améliorer l'équipement des forces et d'accélérer leur livraison pour être prêt à un engagement au plus tôt", selon les documents budgétaires. Les crédits d'acquisition d'équipements et matériels sont ainsi en hausse de 37%, à 22,9 milliards d'euros. Le ministère prévoit par ailleurs la création de 800 postes pour atteindre près de 272.300 équivalents temps plein en 2026.