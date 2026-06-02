Défense-Les exportations israéliennes en hausse de près de 30% en 2025

- Les exportations du secteur israélien de la défense, portées par la vente de missiles, de roquettes et de systèmes de défense aérienne, ont augmenté de quasiment 30% en 2025 pour atteindre un montant record de 19,2 milliards d'euros, a déclaré mardi le ministère israélien de la Défense.

Les entreprises du secteur ont signé des centaines de nouveaux contrats, certains pour un montant de 100 millions d'euros, selon le ministère de la Défense.

Les missiles, roquettes et systèmes de défense aérienne ont représenté 29% du volume total des ventes, les systèmes d'observation et d'optronique 22% et les radars et composants électroniques 11%.

Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, l'industrie de la défense israélienne opère en temps de guerre, maintenant une production continue pour l'armée israélienne tout en nouant des accords avec des clients étrangers, précise le ministère de la Défense.

Les performances sur le champ de bataille des systèmes israéliens ont créé une forte demande internationale pour les technologies de défense du pays, se félicite encore le ministère.

L'Europe représentait 36% des accords de défense, l'Asie-Pacifique 32%, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord 15% et l'Amérique du Nord 13%.

Selon le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, il existe une corrélation claire entre les accomplissements de l'armée israélienne sur le terrain et le succès des exportations de l'appareil militaro-industriel dans le monde.

(Reportage Steven Scheer, version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)