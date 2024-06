Défense : le numéro deux de l'état-major français nommé "commandant suprême" à l'Otan

L'amiral Pierre Vandier, 56 ans, succède au général Philippe Lavigne, de l'armée de l'air et de l'espace.

L'Amiral Pierre Vandier, à Paris, le 11 novembre 2021 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

L'amiral Pierre Vandier, ancien chef d'état-major de la Marine et actuellement numéro deux de l'état-major des armées françaises, a été nommé "commandant suprême allié Transformation (SACT)" , l'un des deux commandants stratégiques de l'Otan, a-t-on appris vendredi 21 juin de sources concordantes.

Agé de 56 ans, il succède au général Philippe Lavigne, de l'armée de l'air et de l'espace, selon une source militaire française et une source diplomatique à Bruxelles.

Commandement bicéphale

Le poste est occupé par un officier général français depuis de nombreuses années et siège à Norfolk, aux Etats-Unis. Le second poste stratégique de l'Alliance, le commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR), est tenu par un Américain basé à Bruxelles .

A une période où le rôle stratégique de l'Otan s'est considérablement accru sur fond d'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'amiral Vandier, 56 ans, sera chargé notamment de "promouvoir et superviser la transformation continue des forces et des capacités de l'Alliance", selon le descriptif du poste sur le site de l'Otan. "Il contribue à identifier puis à prioriser les futurs besoins capacitaires et besoins en matière d'interopérabilité" et prend la responsabilité "des programmes d'entraînement et de formation" de l'organisation.

L'amiral Vandier a aussi été chef du cabinet militaire de la ministre des Armées Florence Parly. Diplômé de l'Ecole navale, Pierre Vandier reçoit son brevet de pilote de l’aéronautique navale en 1993 et mène des missions en ex-Yougoslavie, au Kosovo et en Afghanistan, au sein du groupe aéronaval français. Commandant de la frégate Surcouf, il participe en 2008 à l'opération de libération des otages retenus par des pirates sur le voilier Ponant dans l'océan Indien.

A l'été 2011, il prend les fonctions de chef des opérations de la zone Afrique et participe à la supervision des opérations aériennes françaises en Libye.

En 2013, il dirige la cellule de crise de l'opération Serval au Mali. Il commande ensuite jusqu'en 2015 le porte-avions Charles de Gaulle, engagé pendant cette période dans l'opération Chammal au sein de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie.

Promu contre-amiral en 2017, il est nommé commandant de la base de défense de Toulon. En 2018, il publie son ouvrage sur "La dissuasion au troisième âge nucléaire" (éd. du Rocher).