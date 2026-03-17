Défense-La Grande-Bretagne, la Finlande et les Pays-Bas envisagent un financement et des achats conjoints

La Grande-Bretagne, la Finlande et les Pays-Bas envisagent de s'associer pour financer et acquérir conjointement des armes, des munitions et du matériel militaire, a déclaré Londres mardi dans un communiqué.

Compte tenu de la menace mondiale, avec la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, les trois pays ont déclaré qu'ils étudiaient la mise en place d'un nouveau mécanisme d'ici 2027 qui permettrait d'accélérer les investissements et de stimuler la demande en matériel de défense.

Ce projet d'association pourrait être étendu à d'autres partenaires, dont les noms n'ont pas été divulgués.

Ce projet intervient alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodimir Zelensky doivent se rencontrer à Londres mardi, en présence du secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte.

Le mécanisme envisagé par les trois pays viendrait compléter les initiatives existantes de l'Otan et de l'Union européenne, est-il précisé dans le communiqué.

"En unissant nos forces, nous obtenons davantage de sécurité avec les mêmes ressources et nous renforçons également nos alliances", a déclaré le ministre néerlandais des Finances, Eelco Heinen.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a déclaré que le pays devait approfondir sa coopération avec ses alliés et renforcer son industrie de défense.

(Rédigé par Sarah Young; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)