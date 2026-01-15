Défense : la France livre à la Grèce la première des quatre frégates Belharra commandées

La Grèce a lancé en avril dernier la refonte de son armée, "la plus importante" de son histoire moderne, à laquelle elle va consacrer quelque 25 milliards.

La frégate Kimon à Athènes, le 15 janvier 2026. ( POOL / THANASSIS STAVRAKIS )

La Grèce a reçu jeudi 15 janvier la première des quatre frégate Belharra commandées à la France , alors que le pays méditerranéen opère une vaste et coûteuse mise à niveau de sa défense. Le navire est arrivé dans la journée à la base navale de Salamine, près d'Athènes.

La frégate baptisée "Kimon" est "un maillon de plus dans un effort continu de modernisation des forces armées" grecques, a souligné le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, "afin que la capacité de dissuasion de notre pays ne soit contestée par personne" . La Grèce "projette sa puissance en tant qu'axe de stabilité et de fiabilité en Méditerranée orientale", a-t-il ajouté.

Les tensions avec la Turquie voisine, à la fois rival historique et partenaire au sein de l'Otan, ressurgissent à intervalle régulier et sont souvent évoquées par Athènes pour justifier l'achat d'armements. Le pays est actuellement l'un des quatre pays de l'Alliance atlantique qui consacrent plus de 3% de leur PIB aux dépenses de défense , derrière la Pologne, l'Estonie et la Lettonie.

"La Grèce se renforce de manière décisive, morale et substantielle", s'est également félicité le président de la République hellénique Kostas Tassoulas lors d'une cérémonie d'accueil. Le chef de l'État a loué les capacités technologiques "extraordinaires" du bâtiment "en opérations de surface, en défense antiaérienne, en lutte anti-sous-marine, en guerre électronique et en autodéfense".

L'industriel français Naval Group avait livré cette frégate de défense et d'intervention (FDI), baptisée Belharra à l'export, à la mi-décembre à Lorient, dans l'ouest de la France.

"Nouvelle ère"

Pour sa part, le ministre de la Défense Nikos Dendias s'est félicité du "passage des forces armées dans une nouvelle ère" qui permet de "faire face d'une manière holistique aux défis".

La frégate porte le nom d'un amiral athénien du Ve siècle av. J.-C., fils de Miltiade, le général victorieux de la bataille de Marathon. Avec une arrivée très médiatisée, "Kimon" a navigué dans le golfe de Phalère, banlieue athénienne, entre une réplique d'une trière athénienne antique et le cuirassé historique Georgios Averof avant de gagner la base navale de l'île proche de Salamine.

Après un gel du budget d'armements pendant la décennie de la crise financière (2009-2018) , la Grèce avait décidé en 2021 sur fond à l'époque des tensions avec la Turquie de moderniser ses forces armées.

Le pays avait alors signé avec la France un partenariat stratégique dans la défense et la sécurité, en commandant 24 appareils Rafale puis trois frégates Belharra pour un montant total de plus de 5,5 milliards d'euros. Une quatrième frégate avait été ajoutée l'an dernier.

Le conservateur Kyriakos Mitsotakis a évoqué à plusieurs reprises les défis grandissants pour la sécurité de l'Europe.

Le gouvernement conservateur avait annoncé en avril dernier la refonte de son armée, "la plus importante" de son histoire moderne à laquelle elle va consacrer quelque 25 milliards d'euros, ayant l'intension de se doter tout particulièrement d'un dôme anti-missiles, anti-aérien et anti-drones appelé "Bouclier d’Achille".