Défense : la Commission européenne propose de créer un Conseil européen de sécurité en associant le Canada, la Norvège et le Royaume-Uni

La Commission européenne a également réaffirmé sa volonté de soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe.

Ursula von der Leyen à Strasbourg, le 16 septembre 2026. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Face à des menaces hybrides qui sont de moins en moins hybrides et qui en restent de moins en moins à des menaces, l'Europe "doit être mieux préparée", a estimé mercredi 16 septembre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Elle a proposé la création d'un Conseil européen de sécurité, associant l'UE, le Canada, la Norvège et le Royaume-Uni.

"L'urgence est encore plus grande aujourd'hui, au vu de la nature et de l'ampleur des risques en jeu. C'est pourquoi nous exposerons nos idées pour qu'un Conseil européen de sécurité devienne réalité", a-t-elle déclaré lors de son discours de rentrée devant le Parlement européen à Strasbourg.

Elle souhaite également que l'UE soit plus réactive en cas de crise et propose dans ce but un "protocole de sécurité d'urgence", similaire à l'article 4 du traité de l'Otan , qui prévoit des réunions de crise entre les membres de l'Alliance. "En cas de déclenchement par un État membre, tous les États membres se réuniraient, afin de coordonner une réponse européenne, d'empêcher toute nouvelle escalade et d'atténuer les conséquences", a-t-elle expliqué.

Recrudescence des crises

Face à la recrudescence des crises, l'Europe doit être mieux préparée, a-t-elle expliqué. "Les menaces hybrides auxquelles l'Europe est confrontée sont de moins en moins hybrides et il s'agit de moins en moins de menaces", a-t-elle affirmé, citant la "tentative d'attaque au drone" à l'aéroport de Leipzig en Allemagne.

Concernant l'Ukraine, entrée dans sa cinquième année de guerre contre la Russie, Ursula von der Leyen a promis de soutenir Kiev "plus que jamais dans cet hiver de guerre qui sera le pire d'entre tous".

"Nous apporterons une aide humanitaire et consoliderons l'approvisionnement de l'Ukraine en énergie et en chauffage", a-t-elle assuré, sans donner davantage de détails.

Elle a également promis de renforcer la défense aérienne de l'Ukraine, dont les villes et les infrastructures sont frappées presque chaque jour par des drones ou des missiles russes, là encore sans plus de précisions.

Elle a toutefois rappelé la collaboration ouverte avec l'Ukraine pour développer un système de défense antimissile "modulaire et d'un coût abordable" , baptisé "Freyja". Sept pays de l'UE (Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède, Danemark), ainsi que la Norvège, la Grande-Bretagne et l'Ukraine, participent depuis juillet 2026 à ce projet.