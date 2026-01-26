Défense : l'Indonésie a reçu ses trois premiers Rafale

L'Indonésie envisage de commander de nouveaux Rafale, des frégates légères, des sous-marins Scorpène et des canons Caesar.

Un avion de combat Rafale. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Dassault a livré un premier lot d'avions de combat Rafale à l'Indonésie, dans le cadre d'un contrat bilatéral de plusieurs milliards de dollars, a annoncé lundi 26 janvier le ministère indonésien de la Défense.

Ces appareils font partie d' un contrat de 8,1 milliards de dollars conclu en 2022 pour l'achat de 42 avions de combat Rafale .

Les trois appareils sont arrivés vendredi en Indonésie et se trouvent actuellement sur une base aérienne militaire dans la ville de Pekanbaru, sur l'île de Sumatra, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Rico Ricardo Sirait. "L'arrivée de ces Rafale est un élément important de la modernisation des équipements de défense de l'armée de l'air indonésienne", a-t-il déclaré à l' AFP .

De nouveaux achats ?

Ancien général élu président en 2024, Prabowo Subianto s'est efforcé de moderniser les équipements militaires vieillissants de l'armée indonésienne.

En juillet 2025, l'Indonésie a signé un contrat avec la Turquie pour l'achat de 48 avions de combat Kaan.

Lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Jakarta l'année dernière, le ministre français des Armées de l'époque, Sébastien Lecornu, a affirmé que l'Indonésie avait signé une lettre d'intention pour l'achat de nouveaux avions Rafale à la société française Dassault Aviation , sans préciser les chiffres ni le calendrier.

Selon lui, l'Indonésie s'est également engagée à acheter des frégates légères et des sous-marins Scorpène, ainsi que des obusiers Caesar et des munitions au groupe franco-allemand KNDS.