 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Défense : l'armée de l'Air confie la gestion de ses recrutements à la start-up Gojob, spécialisée dans l'IA
information fournie par Boursorama avec Media Services 13/04/2026 à 14:12

L'entreprise va présélectionner grâce à l'IA les candidatures pour l'armée de l'Air française.

Un Rafale. (illustration) ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Un Rafale. (illustration) ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

L'armée de l'Air et de l'Espace a sélectionné la start-up française Gojob, spécialiste du recrutement temporaire avec des solutions d'intelligence artificielle, pour gérer l'ensemble de ses besoins en personnel, a annoncé lundi 13 avril l'entreprise.

Après une phase de test, Gojob déploie sa solution d'IA depuis le 1er avril "pour gérer et pré-qualifier l'ensemble des candidatures et des recrutements de l'institution , soit environ 70.000 dossiers par an", selon un communiqué. "Il y a 4.000 personnes à recruter tous les ans de façon permanente. Ça reste un enjeu extrêmement important", a déclaré à l' AFP le général Philippe Hirtzig, directeur des ressources humaines de l'armée de l'Air et de l'Espace. L'institution recrute sur 50 métiers, de cuisinier sur une base aérienne à pilote d'hélicoptère, a-t-il complété.

Une première sélection faite par IA à partir de critères spécifiques comme l'âge (il faut être majeur pour rejoindre l'armée) et la nationalité (il faut être citoyen français, sauf pour rejoindre la Légion étrangère) doit permettre de prioriser rapidement les candidatures les plus pertinentes avant que les recruteurs de l'armée prennent le relai et contactent directement les candidats.

Biais des algorithmes

S'il se généralise progressivement, le recrutement à l'aide de l'IA continue à faire débat en raison notamment de biais des algorithmes qui peuvent reproduire ou amplifier les discriminations.

Grâce aux tests menés en amont, "on a l'assurance que les biais de l'intelligence artificielle ne sont pas discriminants" , a indiqué le général Philippe Hirtzig, ajoutant que "des contrôles par échantillonnage" seront menés.

"Tous nos modèles peuvent être audités", a assuré pour sa part Benjamin Vallat, directeur général adjoint de Gojob, expliquant avoir mis en place des garde-fous pour structurer les données en évitant les biais.

Ce partenariat, dont le montant n'a pas été dévoilé, permet selon le général Philippe Hirtzig de mettre en avant une solution "souveraine" répondant "au canon des certifications et des garanties de sécurité" françaises et européennes.

Fondée en 2015, Gojob, qui collabore aussi avec France Travail, revendiquait en 2025 un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros. Elle compte quelque 250 salariés répartis entre la France et les États-Unis.

IA: Intelligence artificielle

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entrée du restaurant Bouillon Chartier Montparnasse, le 6 février 2019 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Bouillons, gare à l'état d'ébullition
    information fournie par AFP 13.04.2026 14:33 

    Italien, mauricien, à emporter: les bouillons, ces restaurants historiquement synonymes de repas traditionnel français, assis, rapide et peu onéreux, essaiment à travers la France avec parfois de nouveaux concepts jusqu'au point de saturation, estiment les experts. ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Deir Qanoun al-Nahr, dans le sud du Liban, le 12 avril 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 13.04.2026 14:20 

    Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour : . Moscou propose de nouveau d'accueillir l'uranium enrichi iranien La Russie est prête à accueillir ... Lire la suite

  • Une affiche proclamant que le détroit d'Ormuz "reste fermé" dans le centre de Téhéran, le 12 avril 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Les Etats-Unis s'apprêtent à bloquer les ports iraniens, Téhéran crie à la "piraterie"
    information fournie par AFP 13.04.2026 14:18 

    Les Etats-Unis doivent commencer à bloquer lundi après-midi les ports iraniens au lendemain de l'échec de pourparlers avec l'Iran, qui crie à la "piraterie" et menace de s'en prendre aux ports de la région. C'est à 14H00 GMT que Donald Trump a prévu d'imposer ce ... Lire la suite

  • ( AFP / JOEL SAGET )
    AFP: rejet de la motion de défiance contre la direction
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.04.2026 14:14 

    La motion de défiance contre la direction de l'AFP n'a pas été adoptée par les salariés de l'agence de presse internationale, et la confiance l'a emporté à 80 voix près, selon les résultats publiés lundi par les syndicats. Quelque 46% des votants (620 personnes) ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank