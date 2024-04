Défense : "Il est temps que l'Europe se réveille", estime Ursula Von der Leyen

Elle a dénoncé "la nouvelle coalition de régimes autoritaires", qui s'étend de l'Iran à la Russie.

Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 10 avril 2024. ( AFP / JOHN THYS )

La guerre n'est "pas imminente", mais elle n'est "pas impossible". La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé mercredi 17 avril l'Europe à se "réveiller" sur les questions de défense et de sécurité face aux menaces de pays autoritaires, de Moscou à Téhéran.

"Il est temps que l'Europe se réveille sur le plan de la défense et de la sécurité. Car les enjeux sont immenses", a-t-elle déclaré dans un discours à Bruxelles devant un parterre d'industriels et d'experts du secteur. " La menace de la guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible. Nous devrions y être préparés" , a averti la présidente de la Commission européenne.

Elle a rappelé l'attaque iranienne contre Israël, "la déclaration d'intention la plus récente de la nouvelle coalition de régimes autoritaires" , qui s'étend de l'Iran à la Russie. Dans ce contexte, "nous devons commencer à travailler sur le futur de notre architecture de sécurité, avec la rapidité et la volonté politique qu'il faut", a-t-elle insisté à l'occasion de cette conférence sur la sécurité et la défense en Europe.

1,5 milliard d'euros pour la défense ? "Insuffisant"

La Commission européenne a proposé à l'automne dernier une nouvelle stratégie en matière de défense dotée de 1,5 milliard d'euros pour aider les industriels du secteur à mieux travailler ensemble et à produire européen.

Un chiffre néanmoins jugé suffisant par plusieurs d'entre eux. "Est-ce suffisant ? Non. Avons-nous besoin de plus ? Oui", a résumé le commissaire européen en charge de l'Industrie de défense, Thierry Breton. Il a alors évoqué un chiffre global de 100 milliards d'euros pour financer l'ensemble des actions nécessaires à la reconstruction des capacités de défense en Europe.

L'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 a constitué un choc pour les Européens, après des décennies de coupes budgétaires dans les budgets de défense. L'UE a réagi en multipliant les initiatives, mais peine à répondre aux besoins les plus urgents de l'Ukraine en matière notamment de munitions et de défense antiaérienne, dont elle a pourtant un besoin crucial.