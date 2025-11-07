Défense et nouveaux armements : Suède et Ukraine annoncent un "centre commun" d'innovations sur le terrain

Les deux pays ont annoncé la création d'un pôle d'innovations commun sur le territoire ukrainien, afin de combiner l'expérience du combat acquise par les forces ukrainiennes aux capacités des industries de défense suédoises.

Les ministres suédois et ukrainien de la Défense, Pal Jonson, le 6 novembre 2025, près de Stockholm ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Après l'accord passés sur les chasseurs Gripen, que Kiev compte acquérir par dizaines, la Suède et l'Ukraine ont signé jeudi 6 novembre une lettre d'intention en vue de créer un centre sur le territoire ukrainien pour développer de nouvelles armes, ont annoncé leurs ministres de la Défense à Stockholm.

"Nous allons créer un centre commun en Ukraine où du personnel suédois travaillera sur des innovations dans le domaine de la défense", a expliqué le ministre suédois Pål Jonson lors d'une conférence de presse à Stockholm.

Ce centre "renforcera notre capacité commune à développer et à produire de nouvelles technologies pour le champ de bataille", a-t-il ajouté. L'Ukraine apportera son expérience du terrain de guerre et la Suède son écosystème de défense, a précisé le ministre.

Les deux pays ont déjà "de nombreux accords et lettres d'intention concrètes, voire des contrats entre des entreprises suédoises et ukrainiennes", a dit de son côté le ministre ukrainien de la Défense, Denys Chmyhal.

Il a refusé de citer les noms des entreprises car alors "les Russes détruiraient les installations". Les deux pays veulent entamer cette coopération "dès que possible", a-t-il ajouté sans pouvoir donner de date.

Demande d'avions Gripen

La Suède est un solide soutien de l'Ukraine et les deux pays ont signé récemment une lettre d'intention avec pour objectif l'achat par Kiev de 100 à 150 avions de chasse Gripen E. Ce modèle est le plus récent, produit par le groupe suédois Saab et dont l'armée suédoise a reçu les premiers exemplaires le 20 octobre.

Le ministre ukrainien a dit qu'il était prêt à envoyer en Suède des pilotes et des mécaniciens dès à présent pour se former sur le Gripen.

Il a aussi "demandé à la Suède en tant qu'amie de transférer des Gripen existants dès l'an prochain", en référence à des modèles plus anciens. Le chef du gouvernement suédois, Ulf Kristersson, avait indiqué espérer que la livraison des premiers appareils Gripen E pourrait avoir lieu dans les trois ans.

Concernant le financement de cet achat, M. Chmyhal a expliqué que quatre pistes étaient à l'étude: le recours aux avoirs russes gelés, un financement par la Suède, des apports européens et des fonds internationaux. L'année dernière, la Suède avait suspendu son projet d'envoyer ses avions de combat en Ukraine, après que les pays partenaires avaient demandé que la priorité soit donnée aux F-16 américains.