Défense et drones kamikaze : l'armée allemande accélère sur les "munitions rôdeuses", cruciales en Ukraine

Selon des médias allemands, les contrats ont été conclus avec les spécialistes de l'IA de défense, Helsing et Stark.

( AFP / ROMAN PILIPEY )

L'Allemagne va doter son armée, la Bundeswehr, de "drones kamikaze", un type d'armement qui joue un rôle crucial dans la guerre russe en Ukraine, a indiqué vendredi un porte-parole du ministère de la Défense.

"Deux contrats ont été signés" pour la livraison de ces drones chargés d'explosifs conçu pour s'autodétruire en percutant leur cible, a précisé Mitko Müller lors d'une conférence de presse régulière, sans vouloir nommer les fournisseurs.

Selon des médias allemands, il s'agirait de deux sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle de défense, Helsing et Stark, créées par des entrepreneurs allemands et parmi les plus en vue de ce secteur.

Nouveau pan du réarmement allemand

L'armée allemande, désormais en cours de modernisation à marche forcée, ne dispose pas encore de ces armes qualifiées aussi de "munition rôdeuse" (de l'anglais "loitering ammunition") par les experts militaires. Les commandes portent sur "des quantités permettant de les tester déjà en pratique" afin d'acquérir une expérience de leur usage, a ajouté le porte-parole, avant qu'elles soient à terme intégrées dans l'arsenal de la Bundeswehr. "Il est clair que c'est l'être humain qui prend la décision d'utiliser ou non les armes", a-t-il précisé sur la question de l'autonomie laissée à ces machines de haute technologie.

Le ministre de la Défense Boris Pistorius avait annoncé fin novembre la livraison de 4.000 drones de l'entreprise Helsing à l'Ukraine. Les unités sophistiquées étaient destinées à agir sur une portée de 30 à 40 km en territoire russe afin "d'attaquer des postes de combat, des nœuds logistiques et autres", avait-il dit.

Dans une Allemagne profondément pacifiste depuis les horreurs du nazisme, l'utilisation de drones armés et de systèmes d'armes automatisés pour l'attaque est restée très longtemps controversée. Ce n'est qu'après l'attaque russe en Ukraine fin février 2022 que le vent a tourné. La Bundeswehr dispose de plusieurs types de drones, dont des "Heron" de fabrication israélienne, utilisés pour la reconnaissance et la protection des troupes, selon son site internet.