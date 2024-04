Défense : Emmanuel Macron veut une "préférence européenne dans l'achat de matériel militaire"

A l'occasion de son discours prononcé à la Sorbonne, le chef de l'Etat a exhorté les Etats-membres à serrer les rangs pour la défense de "l'Europe Puissance" qu'il appelle de ses voeux.

Emmanuel Macron, le 25 avril 2024, à Paris ( POOL / CHRISTOPHE PETIT TESSON )

"C'est fondamental". Dans une longue prise de parole à la Sorbonne, Emmanuel Macron a affiché ses ambitions pour une "Europe Puissance" renforcée face à des "adversaires désinhibés". Le président de la République a notamment plaidé pour l'inscription dans les traités de l'UE d'une "préférence européenne" dans "la défense et le spatial".

Sous-équipée, l'Europe paie "les dividendes de la paix"

"Il faut être lucide : nous avons des décennies de sous-investissements dans nos propres productions" de matériel militaire. Les dividendes de la paix ont fait que les Européens ont insuffisamment produit, investi, ce qui a aussi créé une très forte dépendance à l'égard de l'industrie non-européenne", a constaté le chef de l'Etat face au parterre d'invités réunis à la Sorbonne, jeudi 25 avril. "On doit produire plus vite, davantage, et plus en Européens. C'est fondamental. C'est pourquoi j'assume le fait qu'il nous faut une préférence européenne dans l'achat de matériel militaire" , a t-il lancé.

Sur la défense, "les événements les plus récents ont démontré l'importance des défenses antimissiles, des capacités de frappe dans la profondeur (...) face à des adversaires désinhibés. C'est pourquoi ce qu'il nous faut faire émerger, et c'est cela le paradigme nouveau en matière de défense, c'est une défense crédible du continent européen", a-t-il constaté. "L'Europe doit savoir défendre ce qui lui est cher avec ses alliés à chaque fois qu'ils sont prêts à le faire et seuls si c'est nécessaire. Est-ce que pour ça, il nous faut un bouclier antimissile, peut-être ?", s'est-il interrogé.

Evolution des dépenses militaires depuis 1992 dans le monde et par région, selon les données du Sipri ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

La dissuasion nucléaire française "est par essence un élément incontournable de la défense du continent européen", a-t-il plaidé. Face à la Russie, le président français a plaidé notamment pour "une capacité européenne de cybersécurité et de cyberdéfense". Il a défendu "une préférence européenne dans l'achat de matériel militaire" et soutenu l'idée d'un emprunt européen pour financer cet effort de défense.

L'exemple des chasseurs de Lockheed-Martin

Pour la France, les effets du recours des Etats-membres de l'UE aux industries non-européennes sont notamment marqués en matière d'aéronautique et d'avions de chasse. Au cours des dernières années, plusieurs pays européens ont ainsi préféré acheter américain, se tournant vers l'américain Lockheed-Martin et son chasseur F-35, plutôt que le Rafale français de Dassault Aviation, ou l'Eurofighter Typhoon.

En 2022, l'Allemagne avait ainsi confirmé la commande de 35 F-35A. De manière générale, la tendance est à la surreprésentation des avions de chasse américains en Europe à l'horizon 2035. Selon le site spécialisé Meta-Defense , la moitié des avions de chasse d'Europe auront été construits par Lockheed-Martin en 2035, entre "anciens" F-16 et plus récents F-35. Les chasseurs du géant américain de l'aéronautique se taillent ainsi la part belle face à ses concurrents européens, loin devant l'Eurofighter Typhoon, le Rafale, et le Gripen suédois.