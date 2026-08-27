Défense de l'Europe et désengagement américain : un haut-responsable du Pentagone à l'Otan pour sonder la montée en puissance du Vieux continent

Le secrétaire général de l'alliance atlantique a reçu Elbridge Colby, véritable théoricien de la stratégie militaire américaine tournée par l'Indo-Pacifique et la compétition contre la Chine.

Elbridge Colby et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, à Bruxelles, le 27 août 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Après les épisodes tendus entre administration Trump et Européens de l'Otan, le sous-secrétaire américain à la Défense Elbridge Colby a rencontré au siège de l'allance atlantique les alliés du Vieux continent afin d'évaluer, a-t-il dit, leur engagement à assumer davantage la défense de l'Europe.

"L'esprit dans lequel nous arrivons est évidemment, comme vous l'avez dit, un esprit de consultation, de participation", a affirmé M. Colby devant la presse, jeudi 27 août, aux côtés du secrétaire général de l'Alliance Mark Rutte. Il s'agit, a-t-il ajouté, d'avoir "une conversation pragmatique sur la manière dont nous avançons ensemble dans un monde, où l'Europe, qui est évidemment un continent très riche, peut prendre, et prend, la responsabilité principale de sa propre défense conventionnelle" .

Ancienne tête pensante de la stratégie de défense nationale américaine de 2018, Elbridge A. Colby est désormais numéro 3 du Pentagone, en tant que sous-secrétaire à la guerre chargé de la politique. Sa ligne est marquée par la compétition entre Etats-Unis et Chine, qu'il considère comme la principale menace face à la puissance américaine.

Les bases militaires parmi les nombreux dossiers en suspens

Les Etats-Unis ont décidé en juin de se donner six mois pour revoir leur présence militaire en Europe, avec pour objectif que l'Europe assume à terme "la responsabilité première de sa défense conventionnelle". Cet examen de leur engagement sur le continent européen a formellement débuté fin juillet. L'exigence par les Etats-Unis d'un meilleur partage du fardeau entre Européens et Américains dans la défense du continent n'est pas nouvelle. Mais elle a pris une autre tournure depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche l'an dernier.

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Son secrétaire à la Défense Pete Hegseth avait qualifié en juin à Bruxelles de "honteux" le comportement des alliés européens ayant renâclé ou refusé aux forces américaines l'accès des bases de l'Otan sur leur territoire. "Voyons certaines questions comme l'accès, l'utilisation des bases et les survols, où il y a beaucoup d'éléments positifs, mais aussi certains points que nous devons régler pour que tout ait du sens à l'avenir", a déclaré jeudi sur ce point M. Colby.

Sous pression du président américain, les Alliés européens et le Canada se sont engagés à consacrer au moins 5% de leur Produit intérieur brut (PIB) à leur défense d'ici 2035. Cette montée en puissance s'accompagne d'une réduction de l'engagement américain, y compris de retraits de troupes. Les Etats-Unis ont annoncé en mai leur décision de retirer entre 4.000 et 5.000 soldats en Allemagne, sur les 36.000 stationnés dans ce pays.

Washington a également indiqué début juin sa volonté de réduire sa contribution au "modèle de forces" de l'Alliance, qui permet à cette dernière de savoir sur quels moyens militaires elle peut compter de la part de ses 32 pays membres en cas de nécessité.