Def Jam, label historique du hip-hop, ouvre une division en Chine

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CINDY ORD )

Def Jam, label pionnier du rap américain fondé en 1984 à New York, aura désormais une division en Chine à Chengdu, dans le Sichuan, "capitale du hip-hop chinois", a annoncé sa maison-mère, le groupe Universal Music.

"La Chine est aujourd’hui l'un des marchés musicaux les plus importants et les plus dynamiques au monde, avec une nouvelle génération d'artistes qui façonnent la culture à la fois au niveau local et international", écrit Adam Granite, vice-président d'Universal Music, dans un communiqué diffusé mardi soir.

Label historique des premiers disques de Public Enemy, Beastie Boys ou LL Cool J, plus tard de certains albums de Jay-Z ou Kanye West, Def Jam, toujours présent dans le paysage américain, édite également de nombreux artistes africains et européens à travers ses divisions régionales.

"Le lancement de Def Jam Recordings China reflète notre engagement à long terme envers ce marché ainsi que notre conviction que le hip-hop chinois a un rôle majeur à jouer dans l'évolution mondiale du genre", poursuit Adam Granite.

La ville de Chengdu, "reconnue pour son écosystème musical dynamique et sa culture hip-hop profondément enracinée", écrit Universal, a notamment vu naître le groupe Higher Brothers, star du genre, mélangeant mandarin et dialectes locaux.

Le label annonce qu'il aura recours localement à trois rappeurs de la région - Xie Di, Yitai Wang et Deng Dianguo "DDG" - afin d'identifier, accompagner et mettre en lumière des voix émergentes venues de toute la Chine".