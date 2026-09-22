DeepSeek participera à la présentation IA devant le Conseil de sécurité de l'Onu - sources

DeepSeek, la start-up chinoise d'intelligence artificielle (IA), figure parmi les entreprises qui présenteront mercredi un exposé sur les risques liés à l'IA devant le Conseil de sécurité des Nations unies, ont dit deux sources proches du dossier.

Sam Altman, le directeur général d'OpenAI - l'entreprise américaine derrière ChatGPT - participera également à cette présentation, tout comme, selon des diplomates, les dirigeants d'Anthropic, une autre entreprise américaine spécialisée dans l'IA, connue pour son modèle d'IA Claude.

La volonté du Conseil de sécurité de l'Onu - composé de 15 membres - d'être mis au fait des dangers de l'IA intervient après l'appel lancé par le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, à ralentir le rythme de développement de l'IA.

Au cours des deux dernières semaines, certains des chercheurs d'Anthropic ont en outre averti que l'IA pourrait conduire à l'extinction de l'humanité à court terme, et l'entreprise a également déclaré avoir découvert des exemples où ses systèmes auraient pu être utilisés pour le développement d'armes biologiques.

Avant la semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est ouverte lundi à New York pour quelque 130 chefs d'Etat et de gouvernement, Antonio Guterres a dit que les progrès rapides de l'IA présentaient des risques qui ne pouvaient être ignorés.

Le secrétaire général de l'Onu préconise depuis longtemps l'établissement d'une gouvernance mondiale de l'IA. L'Onu a mis en place dès 2023 un organe consultatif sur cette technologie, composé notamment de dirigeants du secteur, de représentants gouvernementaux et d'universitaires.

Les craintes exprimées par Antonio Guterres ont aussitôt été balayées par Donald Trump, qui a qualifié les risques liés à l'IA de "supercherie", affirmant que la Chine tirerait profit des doutes semés quant à son développement.

La Chine rejette également, selon les médias d'Etat, toute volonté de ralentissement du développement de l'IA, estimant que cet appel vise à préserver la domination des Etats-Unis dans les technologies de pointe.

De hauts responsables américains et chinois ont évoqué dimanche lors d'une réunion à New York une proposition américaine de mécanisme de notification de sécurité sur l'intelligence artificielle (IA) afin qu'elle soit soumise aux présidents Donald Trump et Xi Jinping lors de leur sommet jeudi.

(Laurie Chen; version française Benoit Van Overstraeten; édité par Sophie Louet)