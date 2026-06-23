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Declan Rice cire les pompes d’Harry Kane et de Leo Messi
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 07:42

Declan Rice cire les pompes d’Harry Kane et de Leo Messi

Declan Rice cire les pompes d’Harry Kane et de Leo Messi

D’humeur sentimentale. Avant d’affronter la Ghana, Declan Rice a tenu à faire une petite déclaration à son capitaine Harry Kane et à Leo Messi après que ce dernier a battu le record de buts en Coupe du monde, auparavant détenu par Miroslav Klose avec 16 réalisations.

« Pour moi, évidemment, je vais dire  que mon capitaine Harry Kane est [le joueur le plus de cette Coupe du monde], avance le British à la barbe bien taillée. Il est incontournable avec ce qu’il réalise sous le maillot de l’Angleterre. Nous avons beaucoup de chance de l’avoir. »

SW pour SOFOOT.com

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