Declan Rice cire les pompes d’Harry Kane et de Leo Messi

D’humeur sentimentale. Avant d’affronter la Ghana, Declan Rice a tenu à faire une petite déclaration à son capitaine Harry Kane et à Leo Messi après que ce dernier a battu le record de buts en Coupe du monde, auparavant détenu par Miroslav Klose avec 16 réalisations.

« Pour moi, évidemment, je vais dire que mon capitaine Harry Kane est [le joueur le plus de cette Coupe du monde], avance le British à la barbe bien taillée. Il est incontournable avec ce qu’il réalise sous le maillot de l’Angleterre. Nous avons beaucoup de chance de l’avoir. » …

SW pour SOFOOT.com