Décès du magnat industriel indien Ratan Tata: son demi-frère lui succède

Mukesh Ambani (à droite) discute avec Noel Tata, à Mumbai le 10 octobre 2024. ( AFP / PUNIT PARANJPE )

Noel Tata, demi-frère du magnat industriel indien Ratan Tata décédé mercredi à l'âge de 86 ans, a été nommé vendredi pour lui succéder "avec effet immédiat" à la tête de la fondation contrôlant indirectement l'entreprise devenue en soixante ans un conglomérat de taille mondiale.

Avant son décès, Ratan Tata était le président du Tata Trusts, fiducie qui détient au travers d'une architecture complexe environ 66% de Tata Sons, la holding propriétaire du groupe et qui pilote sa stratégie avec comme président du groupe à sa tête depuis 2017, Natarajan Chandrasekaran.

Cette holding est l'actionnaire de contrôle des entreprises du groupe dans l'informatique, avec Tata Consultancy Services, deuxième entreprise indienne en terme de capitalisation boursière, ou dans l'automobile, avec Tata Motors, qui possède les marques de luxe britanniques Jaguar et Land Rover.

"A l'unanimité, il a été décidé de nommer Noel Naval Tata comme président des trusts composant Tata Trusts et de le nommer président du conseil d'administration", selon un communiqué. "Sa nomination prend effet immédiatement", est-il précisé.

Noel Tata s'est déclaré "profondément touché et honoré par cette responsabilité", déclarant avoir hâte de perpétuer l'héritage de son défunt demi-frère.

Noel est associé aux affaires du groupe Tata depuis des décennies, mais il est surtout connu comme président de Trent, l'entreprise à succès du groupe dans le secteur de la mode et de la maison.

La fondation Tata Trusts, créée en 1892, ne joue aucun rôle dans le fonctionnement au quotidien des entreprises cotées du groupe Tata. Elle s'occupe d'oeuvres de bienfaisance pour le logement, la santé et l'éducation.

Tata Trusts est néanmoins le plus grand actionnaire de la holding Tata Sons et son président, désormais Noel Tata, supervise dans la pratique tout l'empire Tata. Il joue aussi un rôle clé dans le choix d'un éventuel successeur à M. Chandrasekaran.

Le groupe Tata est implanté dans plus de cent pays et réalise plus de 165 milliards de dollars de chiffre d'affaires.