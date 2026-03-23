PHOTO DE FICHIER : LE PREMIER MINISTRE FRANCAIS LIONEL JOSPIN SERRE LA MAIN A BESANCON

L'ancien Premier ministre Lionel Jospin, figure ‌du socialisme français, est décédé à l'âge de 88 ans, ont déclaré lundi deux sources au ​sein du Parti socialiste.

Chef du gouvernement de 1997 à 2002, il a été l'artisan de grandes réformes sociales en France comme les 35 heures et le Pacte civil de solidarité (PACS), mais l'homme politique ​réputé pour sa droiture n'est jamais parvenu à atteindre l'Elysée.

Le président Emmanuel Macron a salué sa mémoire sur le réseau social ​X, honorant "un grand destin français".

"Par sa rigueur, son courage ⁠et son idéal de progrès, il incarnait une haute idée de la République", écrit-il.

Le ‌chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, a rendu hommage sur X à "son action, guidée par une certaine idée du progrès social et des valeurs républicaines" qui "laisse une empreinte ​durable et un modèle d’engagement".

"La ‌France sait qu'un de ses plus grands dirigeants vient de s'éteindre", souligne ⁠pour sa part l'ancien président François Hollande, qui lui succéda à la tête du Parti socialiste en 1997.

Au lendemain du second tour des élections municipales, qui ont mis crûment au jour les ⁠fractures de la gauche, ‌certaines réactions résonnent comme autant de rappels à l'ordre et de mises en ⁠garde.

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, loue en Lionel Jospin "une gauche exigeante, intègre, républicaine."

"A l'heure ‌où les repères vacillent, son parcours rappelle qu'on peut gouverner sans concession à l’air ⁠du temps", dit-il sur X.

Catherine Trautmann, ancienne ministre de la Culture ⁠de Lionel Jospin, estime dans ‌un communiqué que le héraut de la gauche plurielle savait "construire des alliances solides sans sacrifier l'essentiel".

"La ​leçon devrait nous habiter", souligne-t-elle, saluant une gauche "qui ‌refuse les accommodements faciles, qui tient la ligne même quand le vent tourne".

L'ancienne ministre du Travail Martine Aubry, qui mit ​en oeuvre la réforme des 35 heures, s'est souvenue sur France Inter d'un homme politique "d'une rigueur morale absolue". "C'était un homme d’État et je n’en vois pas beaucoup aujourd’hui, à droite comme ⁠à gauche", a-t-elle lancé.

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, qui, alors socialiste, fut son ministre délégué à l'Enseignement professionnel (2000-2002), vante sur X "un modèle d'exigence et de clarté".

Le nouveau maire socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire, a dédié sa victoire au défunt.

"Lionel a été une figure tutélaire pour plusieurs générations, et a inlassablement ouvert la voie", déclare-t-il sur X.

(Rédigé par Sophie Louet, avec Elizabeth ​Pineau, édité par Bertrand Boucey)