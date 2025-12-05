 Aller au contenu principal
Décès de l'architecte américain Frank Gehry - New York Times
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 21:03

L'architecte américain Frank Gehry, à l'origine du musée Guggenheim de Bilbao, en Espagne, et de la Fondation Louis Vuitton, à Paris, est décédé vendredi à l'âge de 96 ans, rapporte le New York Times.

Il doit notamment sa célébrité à ses créations audacieuses et fantaisistes de tours penchées et de grandes feuilles de métal incurvées.

(Rédigé par Bhargav Acharya à Toronto; version française Claude Chendjou)

