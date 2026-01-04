Décès d'une légende de la Bulgarie

À chaque année son lot de mauvaises nouvelles, et 2026 ne fait pas exception à la règle.

En ce début de mois de janvier, la fédération bulgare de football a ainsi annoncé le décès de Dimitar Penev à l’âge de 80 ans des suites d’une longue maladie. Cet ancien défenseur de haut niveau, qui a évolué dans les deux clubs de Sofia (Lokomotiv et CSKA) dans les années 1960 et 1970, a porté 90 fois les couleurs de la Bulgarie.…

FC pour SOFOOT.com