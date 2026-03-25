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Décès à Nice de l'ancienne star de téléréalité Loana
information fournie par AFP 25/03/2026 à 21:29

Loana, gagnante de la finale de l'émission de téléréalité Loft Story, quitte en voiture le Loft à Saint-Denis, le 5 juillet 2001 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Loana, gagnante de la finale de l'émission de téléréalité Loft Story, quitte en voiture le Loft à Saint-Denis, le 5 juillet 2001 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

L'ex-star de téléréalité Loana a été retrouvée morte mercredi à son domicile de Nice, a-t-on appris auprès du procureur de Nice, Damien Martinelli, confirmant une information de Paris-Match

Le corps de Loana Petrucciani, 48 ans, ancienne vedette de "Loft Story", a été retrouvé en fin de journée, a précisé à l'AFP le magistrat, indiquant qu'une enquête avait été ouverte "en recherche des causes de la mort".

Première vedette de la télé-réalité en France, Loana a connu la gloire en 2001 grâce à sa participation à "Loft Story", mais aussi de nombreux déboires, entre drogues, dépressions et tentatives de suicide.

Après avoir remporté "Loft Story", elle avait participé en 2006 à une autre émission de télé-réalité dans la jungle brésilienne, "Je suis une célébrité : sortez moi de là !", dont elle avait fini troisième, le cycliste Richard Virenque ayant terminé à la première place.

Tout en multipliant les projets, dont un album, la jeune femme avait alors commencé à faire la Une de la rubrique faits divers: découverte inanimée à son domicile en 2009, elle avait dit avoir été agressée par deux hommes.

Quatre ans plus tard, elle était hospitalisée et plongée dans le coma après une tentative de suicide, son entourage révélant alors qu'elle avait déjà tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours.

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