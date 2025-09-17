Décarbonation: CMA CGM se "demande comment faire" pour atteindre son objectif d'ici 2050

( AFP / ROBYN BECK )

Rodolphe Saadé, PDG du géant français du transport maritime et de la logistique CMA CGM, a reconnu mercredi qu'il se demandait "comment faire" pour atteindre l'objectif "carbone zéro en 2050" de son groupe, lors d'une audition devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

"J’ai pris l'engagement d’être carbone zéro en 2050. Nous sommes aujourd’hui en 2025 et si je suis honnête avec vous, je me demande comment on va faire pour y arriver", a déclaré M. Saadé.

Relancé à plusieurs reprises sur la question de la décarbonation, notamment par le député écologiste Charles Fournier, le PDG a répondu que "le transport maritime n’est pas une industrie polluante". "Il y a d’autres industries qui polluent beaucoup plus que la nôtre", a-t-il ajouté.

CMA CGM utilise notamment des alternatives aux carburants traditionnels, comme le gaz naturel liquéfié (GNL) sur certains de ses navires, a-t-il fait valoir. Mais cette alternative n'est pas suffisante pour les objectifs de décarbonation de la filière, selon plusieurs députés prenant part à la commission des Affaires économiques.

"Le GNL, ce n'est peut-être pas assez, mais pour l'instant nous n'avons pas trouvé grand-chose d'autre", s'est justifié M. Saadé. Cette "énergie fossile de transition" permet de "réduire nos émissions de CO2 de 20%", a-t-il dit.

Parmi les solutions de décarbonation, le chef d'entreprise a signalé que CMA CGM avait des projets de navires propulsés à la voile, notamment entre Le Havre et New York. Mais, selon lui, cette solution, appliquée à des bateaux plus petits, "ne peut pas être faite à l'échelle industrielle".

Le méthanol, énergie non fossile qui peut servir à la propulsion de navires, "coûte trois fois le prix du GNL, nos clients ne sont pas en mesure d'accepter cette différence", a souligné M. Saadé.

Basé à Marseille, CMA CGM détient une flotte de plus de 650 navires. Le groupe est présent dans 160 pays et emploie 160.000 collaborateurs.