De Zerbi : « Je pense que l’OM peut exister dans cette compétition »

RDZ fixe le RDV.

Ce mardi, l’Olympique de Marseille disputera son deuxième match de Ligue des champions, en recevant l’Ajax . Après une défaite paradoxalement encourageante sur la pelouse du Real Madrid, il y a deux semaines, les Phocéens comptent lancer leur épopée européenne en grattant leurs premiers points . « On essaye de gagner chaque match, l’état d’esprit doit être centré sur la victoire, mais aussi la performance, c’est comme ça qu’on aura des résultats, on doit exécuter notre football , développe Roberto De Zerbi en conférence de presse. Demain, c’est un bon test pour le montrer. » …

KM pour SOFOOT.com