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La Lazio se sépare de Maurizio Sarri
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 18:23

La Lazio se sépare de Maurizio Sarri

La Lazio se sépare de Maurizio Sarri

Le jeu des chaises musicales bat son plein sur les bancs de touche de Serie A. Après Antonio Conte, c’est Maurizio Sarri qui dit ciao à son poste d’entraîneur. La Lazio a annoncé ce mercredi se séparer de son technicien de 67 ans , en poste depuis juin dernier.

« La Lazio annonce qu’un accord à l’amiable a été conclu pour mettre fin aux contrats de l’entraîneur Maurizio Sarri et de son staff technique. Le club remercie le coach et son staff pour leur professionnalisme et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets futurs », a indiqué le club romain dans un communiqué.…

OC pour SOFOOT.com

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