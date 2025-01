De quoi doivent se méfier les Dogues à Liverpool ?

Cette saison, Lille a mordu à deux clubs de Madrid, est troisième de Ligue 1 et est sur la plus longue série d'invincibilité de son histoire. À l'heure d'affronter Liverpool, invaincu en C1 cette saison, les Lillois peuvent croire à un nouvel exploit. Mais voici ce qu'ils devront absolument garder à l'oeil.

→ de Mohamed Salah, pardi

Depuis un an, les joueurs de hockey sur glace sont obligés de porter des protège-cous. Cette protection leur empêche de se faire trancher la gorge et possède un autre avantage : éviter d’attraper des torticolis. Fan de ce sport, le Suédois Gabriel Gudmundsson serait inspiré d’en avoir un ce soir. Une semaine après s’être mangé un poteau en coupe de France, le Lillois se frotte à Mohamed Salah. Attention, il va courir. Cette saison, le pote du nouveau havrais Ahmed Hassan est libre comme l’air (et bientôt de contrat). Il a déjà marqué 21 buts et donné 17 passes décisives en 38 matchs, un record en Europe. Bon, les Lillois peuvent se rassurer : Salah a déjà dépassé ses stats de la saison dernière, il pourrait déjà être rassasié. Pour preuve, il est muet depuis trois matchs. Et ce n’est qu’une piètre version d’Eden Hazard, comme le dit son coéquipier Curtis Jones : « Est-il un meilleur footballeur que Mo ? Je pense que oui. » Gabriel Gudmunsson peut se rassurer.

→ de la machine à laver Ryan Gravenberch

Steven Gerrard, Javier Mascherano, Lucas Leiva. Dans le onze de départ du dernier Liverpool-Lille, version Europa League 2010, Ryan Gravenberch aurait largement sa place. Alors que cet été, Liverpool espérait attirer Martin Zubimendi, resté à la Real Sociedad, le Néerlandais est le patron de Liverpool. Duels remportés, interceptions, le milieu est le meilleur dans ce domaine en Ligue des champions cette saison. Face à lui, la grande tige se frottera à l’immense Benjamin André, 13 centimètres de moins que lui mais meilleur lillois dans ces classements statistiques. Ça promet.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com