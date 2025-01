information fournie par So Foot • 10/01/2025 à 23:17

De Percin et Auxerre écœurent les Lillois

De Percin et Auxerre écœurent les Lillois

Auxerre 0-0 Lille

Un nul qui a le goût de victoire pour l’AJA.

Dans un match marqué deux penaltys lillois, l’un annulé et l’autre manqué, Lille n’a pas su faire mieux qu’un match nul contre Auxerre (0-0) vendredi soir et continue de laisser filer des points après déjà un nul la semaine dernière, face à Nantes. Après une première période plutôt équilibrée, la rencontre s’est complètement emballée en seconde période, notamment en raison de plusieurs décisions de monsieur Gaël Angoula. Deux minutes après le retour des vestiaires, il a sifflé penalty pour les Lillois pour un tacle de Jubal sur Hakon Haraldsson, qui a pourtant sauté pour éviter le défenseur brésilien. Appelé par la VAR , l’arbitre du match est finalement revenu sur sa décision, pour le plus grand bonheur de l’Abbé-Deschamps (52e)… pour seulement deux minutes.…

LL pour SOFOOT.com