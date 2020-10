Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client De nouvelles zones vont basculer en "alerte maximale" Reuters • 21/10/2020 à 14:41









DE NOUVELLES ZONES VONT BASCULER EN "ALERTE MAXIMALE" PARIS (Reuters) - Des départements et des métropoles supplémentaires vont être classés jeudi en catégorie "alerte maximale" dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, ce qui va se traduire par l'instauration d'un couvre-feu dans certaines zones, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le Premier ministre, Jean Castex, donnera jeudi à 17h00 une conférence de presse consacrée à la pandémie en présence de plusieurs ministres dont celui de la Santé, Olivier Véran. Elle sera l'occasion de l'"annonce d'un certain nombre de départements qui basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux", a dit Gabriel Attal, qui a ensuite précisé que des métropoles pourraient aussi être concernées. Depuis samedi dernier, l'Ile-de-France et huit métropoles sont soumises à un couvre-feu qui interdit toute activité entre 21h00 et 06h00, alors que l'épidémie liée au nouveau coronavirus connaît un regain d'activité dans toute l'Europe. (Elizabeth Pineau)

