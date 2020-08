Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client De nouvelles mesures pour éviter une reprise de l'épidémie Reuters • 11/08/2020 à 17:16









DE NOUVELLES MESURES POUR ÉVITER UNE REPRISE DE L'ÉPIDÉMIE PARIS (Reuters) - La situation liée à l'épidémie de coronavirus en France évolue "dans le mauvais sens", a déclaré mardi le Premier ministre, Jean Castex, en détaillant de nouvelles mesures visant à empêcher une reprise de l'épidémie difficile à maîtriser. "Depuis deux semaines environ, la situation épidémiologique, que nous surveillons de très près, évolue en effet dans le mauvais sens", a dit le chef du gouvernement lors d'une visite au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault). Près de 5.000 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus ont été enregistrés entre vendredi et lundi selon les chiffres de Santé publique France, et la Direction générale de la santé estime que la circulation du virus s'intensifie, notamment chez les jeunes. "Je le dis aujourd'hui avec une forme de gravité: si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler", a dit Jean Castex quelques heures après un conseil de défense sur le sujet convoqué par le président de la République. "Elle mettra à nouveau sous tension l'ensemble de la chaîne de santé, de la médecine de ville aux services hospitaliers. Elle mettra aussi sous tension notre économie, notre système éducatif, notre vie collective et culturelle. "Nous l'avons déjà subi, tout le monde s'en souvient, a rappelé Jean Castex. Personne, personne ne souhaite le vivre à nouveau." Afin de prévenir une telle évolution, le gouvernement a donc demandé aux préfets et aux élus locaux d'"étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics", a-t-il expliqué. "Nous allons également intensifier nos actions dans la vingtaine des plus grandes métropoles nationales, où se concentrent des populations nombreuses et des grands rassemblements." Le gouvernement a déjà décidé de prolonger jusqu'au 30 octobre l'interdiction des événements rassemblant plus de 5.000 personnes, tout en maintenant la possibilité de dérogations. Parallèlement, il entend renforcer la politique de dépistage en améliorant l'accès aux tests pour les personnes présentant des symptômes de la maladie, via des circuits dédiés, afin de disposer de résultats rapides. "Il nous faudra également renforcer les mesures visant à assurer l'effectivité de ce qu'on appelle la quatorzaine ou l'isolement", a poursuivi Jean Castex. "Eviter par dessus tout un retour en arrière, un reconfinement important, c'est indispensable et c'est à notre portée", a conclu le Premier ministre. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

