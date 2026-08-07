De La Espriella prête serment comme président de la Colombie

Abelardo De La Espriella, candidat de droite radicale vainqueur de l'élection présidentielle du 21 juin dernier en Colombie, a prêté serment samedi comme nouveau chef de l'Etat.

Soutenu par le président américain Donald Trump, cet avocat novice en politique promet des coupes budgétaires drastiques, des baisses d'impôts, une relance des projets pétroliers et gaziers gelés par son prédécesseur de gauche Gustavo Petro, ainsi qu'une répression sans merci du narcotrafic et des groupes armés.

Agé de 48 ans, Abelardo De La Espriella a remporté la présidentielle au second tour avec une courte avance sur le candidat de gauche Ivan Cepeda (49,66% contre 48,70%), qui avait dénoncé lors de la campagne ses activités passées d'avocat au service de figures des groupes paramilitaires d'extrême droite.

(Julia Symmes Cobb, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)