De grandes banques centrales défendent Powell face aux menaces de Trump

(Actualisé avec communiqué des grandes banques, précisions, déclarations de Roland Lescure et Martin Kocher)

Les dirigeants de plusieurs grandes banques centrales dans le monde ont exprimé mardi dans une déclaration commune leur solidarité avec le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell,

menacé

par l'administration de Donald Trump d'une poursuite au pénal.

"Nous sommes pleinement solidaires de la Réserve fédérale et de son président Jerome H. Powell", ont écrit les dirigeants de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) et de neuf autres instituts d'émission monétaire.

"L'indépendance des banques centrales est un pilier de la stabilité des prix, financière et économique dans l'intérêt des citoyens que nous servons", ont-ils ajouté.

"Il est donc essentiel de préserver cette indépendance, dans le plein respect de l’État de droit et de la responsabilité démocratique."

Parmi les signataires de ce rare communiqué conjoint figurent les gouverneurs des banques centrales de Suède, du Danemark, de la Suisse, d'Australie, de Corée du Sud, du Brésil et de la France, ainsi que le président de la Banque des règlements internationaux.

L'enquête pénale de l'administration américaine porte officiellement sur la rénovation du siège de la Fed, mais Jerome Powell estime qu'il s'agit d'un "prétexte" pour accroître l'influence de la Maison blanche sur la banque centrale afin qu'elle abaisse davantage ses taux directeurs alors que les élections de mi-mandat sont prévues à la fin de l'année.

L'enquête menée contre Jerome Powell a déjà suscité de nombreuses critiques dans le monde de la finance, de la part d'anciens responsables de la Fed comme Janet Yellen, Ben Bernanke et Alan Greenspan, ainsi que de certains membres du parti républicain et de dirigeants internationaux.

Le ministre français des Finances, Roland Lescure a déclaré mardi que la France était profondément attachée à l'indépendance des banques centrales.

"J’ai dit au secrétaire Bessent, et je l'ai évidemment dit à Jerome Powell, que nous ne sommes pas là pour interférer dans les procédures judiciaires américaines, mais que nous sommes extrêmement attachés à l'indépendance des banques centrales en général", a-t-il dit, faisant référence au secrétaire américain au Trésor.

Les banquiers centraux craignent que l'influence du monde politique sur la Fed n'érode la confiance dans l'engagement de la banque à maîtriser l'inflation, ce qui pourrait provoquer une hausse des prix et une volatilité sur les marchés financiers mondiaux.

Les Etats-Unis étant l'économie dominante du monde, ils exporteraient probablement cette inflation plus élevée via les marchés financiers, ce qui rendrait plus difficile pour les autres banques centrales de maintenir les prix stables.

Les pressions politiques sur la politique monétaire augmentent l'inflation et érodent la stabilité financière, a abondé mardi Martin Kocher, membre du comité de politique monétaire de la BCE, sans toutefois nommer le président Donald Trump.

"L'indépendance des banques centrales n'est pas un principe institutionnel abstrait. Elle est essentielle pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens et la stabilité économique. Et l’histoire, y compris des épisodes survenus aux Etats-Unis, montre très clairement ce qui peut se produire lorsque la politique monétaire est soumise à des pressions politiques", a-t-il déclaré lors de la conférence FT Live à Vienne.

Une source a déclaré avant la publication du communiqué des grandes banques centrales que tous les autres banquiers centraux seraient invités à s'y joindre ultérieurement.

(Reportage Francesco Canepa et Balazs Koranyi; avec la contribution de Thomas Leigh et François Murphy; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)