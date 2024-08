DAZN : Len Blavatnik, l’homme derrière le nouveau diffuseur de la Ligue 1

Londres, le 21 juillet dernier. En ce dimanche ensoleillé, ils sont une poignée de personnes à manifester devant la Tate Modern, face à la Tamise. L'un d'eux porte un masque du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, en pleine guerre contre le Hamas. Un autre homme arbore un visage encore inconnu du grand public : celui de Len Blavatnik. Devant l'ancienne centrale électrique reconvertie en musée, les manifestants tiennent d'ailleurs des affiches avec un message : « Blavatnik, on ne plaisante pas avec la liberté de la presse ! »

Citoyen britannique et américain, né dans l'Ukraine soviétique au sein d'une famille d'universitaires juifs, Len Blavatnik est un homme d'affaires très présent dans les médias, après avoir investi dans les matières premières et la chimie en URSS. Si les manifestants l'interpellent ce jour-là, c'est qu'il est propriétaire en Israël de la chaîne de télévision 13 qui vient de nommer une proche de Benyamin Netanyahou, l'ex-députée Yulia Shamalov-Berkovich, à la tête du service information de la chaîne et supprimer un programme à succès, Warzone .

Verra-t-on un jour des Français protester contre Len Blavatnik en France ? Propriétaire de DAZN (prononcer « Da zone »), le « Netflix du sport », qui a raflé de nombreux droits sportifs tout autour de la planète, Len Blavatnik est